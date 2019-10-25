“التكتك”.. طيور السلام في التحرير.. مهام وأدوار مختلفة في إسعاف جرحى التظاهرات.. تابع بالصور

2019/10/25 | 15:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، صور تظهر الدراجات النارية ذات العجلات الثلاث وما يلطع عليها في بغداد “التكتك” وهي تقل وتسعف المتظاهرين المصابين جراء اطلاق الغازات المسيلة للدموع.ولم تكن هذه المواقف الأولى “للتكتك” بل عملت أيضا عليها في تظاهرات الأسبوع الأول من تشرين الأول وأسعفت المتظاهرين بين وابل من الرصاص الذي […]

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