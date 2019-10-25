English | كوردى

قنبلة غاز تنهي حياة متظاهر عراقي


قنبلة غاز تنهي حياة متظاهر عراقي
2019/10/25 | 15:39
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- قنبلة غاز تنهي حياة متظاهر عراقي

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قنبلة غاز تنهي حياة متظاهر عراقي) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قنبلة غاز تنهي حياة متظاهر عراقي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).

كامل التفاصيل في: الحرة ✓
Sponsored Links

اخبار متفاعلة

آخر الاخبار
بالفيديو والصور
الأكثر شيوعا