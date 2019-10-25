2019/10/25 | 15:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أعلنت وزارة الداخلية، عن سقوط مئات الضحايا في التظاهرات التي شهدتها البلاد اليوم الجمعة.

وقال الناطق باسم الوزارة العميد خالد المحنا في تصريح صحفي ان "حصيلة أحداث اليوم حتى الساعة بلغ شهيدين و363 مصاباً بتهم 68 من رجال الأمن".وأضاف، ان "الاصابات في التظاهرات نتيجة التصادم والتدافع على الأسلاك الشائكة" مبينا ان "محافظة المثنى سجلت مصاباً واحداً من المتظاهرين و4 من أفراد الشرطة".



وأكد المحنا "فتح تحقيق بأحداث اليوم" مؤكداً "لم ولن تستخدم الشرطة الرصاص الحي مطلقاً".انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالأرقام.. الداخلية تعلن مئات الضحايا في تظاهرات اليوم حتى الآن) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالأرقام.. الداخلية تعلن مئات الضحايا في تظاهرات اليوم حتى الآن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).