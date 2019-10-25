2019/10/25 | 15:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالصور : حرق مكاتب الاحزاب من قبل المتضاهرين في محافظة المثنى وكالة خطوة برس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور : حرق مكاتب الاحزاب من قبل المتضاهرين في محافظة المثنى) نشر أولاً على موقع (خطوة برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصور : حرق مكاتب الاحزاب من قبل المتضاهرين في محافظة المثنى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (خطوة برس).