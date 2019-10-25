هيئة الإعلام تصدر تعميما الى كافة وسائل الإعلام وتلوح باتخاذ اجراءات صارمة بحق المخالفين

2019/10/25 | 15:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وجهت هيئة الاعلام والاتصالات تعميما الى كافة وسائل الاعلام والقنوات بالتزامن مع انطلاق التظاهرات.

وطالبت الهيئة في بيان جميع وسائل الاعلام بتوخي المسؤولية في هذه الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد ومراعاة الدقة والمهنية في تغطية احداث التظاهرات وعدم نقل الاخبار المفبركة عبر قنواتها.

واوضحت الهيئة ان حرية التعبير عن الرأي وحق التظاهر مكفول دستوريا شرط عدم استغلال هذه الاحداث اعلاميا بهدف خلق حالة من التحريض الهادفة لتحقيق اغراض خارج مطالب المتظاهرين.

ولفت البيان الى اتخاذ الاجراءات القانونية والتنظيمية بحق جميع القنوات ووسائل الاعلام المخالفة لتعليمات الهيئة.

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