جعفر المظفر - البحث عن وطن

2019/10/25 | 15:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #جعفر_المظفر ــــــــــــــــــــــــــلم يكن الغباء وحده هو العامل الذي يكمن خلف إستعمال العنف المفرط ضد التظاهرات العراقية الأخيرة, كما أن إستعمال القناصة بشكل أساسي مع تراجع مشهد المصادمات المباشرة بين رجال المؤسسة الأمنية والمتظاهرين يؤكد على أن قرار العنف المفرط كان قد أصدره عقل واحد ونفذته مؤسسة واحدة بشكل معد سلفا وليس كرد فعل كان تصاعد بتناغم مع تصاعد خطورة التظاهرات التي كانت في ساعتها الأولى.......

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