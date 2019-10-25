صورة .. متظاهرون عراقيون يضرمون النيران امام معبر حدودي مع الكويت

2019/10/25 | 15:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اضرم عدد من المتظاهرين الغاضبين اليوم الجمعة النيران امام معبر سفوان الحدودي في محافظة البصرة اقصى جنوب العراق.

وسفوان أو صفوان مدينة عراقية، تقع في أقصى جنوب العراق قرب الحدود العراقية-الكويتية.



يقابلها في الجانب الكويتي منفذ العبدلي الحدودي.

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