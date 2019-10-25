وقفة احتجاجية على قرار هيئة الإعلام بفرض غرامات على أصحاب محال الهواتف النقالة

2019/10/25 | 16:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نظم عدد من أصحاب محال الهواتف النقالة في محافظة كركوك، وقفة احتجاجية على قرار هيئة الاعلام والاتصالات بفرض غرامات عليهم، وارهاق كاهلهم بمبالغ مالية لا ذنب لهم بدفعها.

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