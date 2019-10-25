English | كوردى

وقفة احتجاجية على قرار هيئة الإعلام بفرض غرامات على أصحاب محال الهواتف النقالة


وقفة احتجاجية على قرار هيئة الإعلام بفرض غرامات على أصحاب محال الهواتف النقالة
2019/10/25 | 16:09
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

نظم عدد من أصحاب محال الهواتف النقالة في محافظة كركوك، وقفة احتجاجية على قرار هيئة الاعلام والاتصالات بفرض غرامات عليهم، وارهاق كاهلهم بمبالغ مالية لا ذنب لهم بدفعها.

شارك هذا الموضوع:

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وقفة احتجاجية على قرار هيئة الإعلام بفرض غرامات على أصحاب محال الهواتف النقالة) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وقفة احتجاجية على قرار هيئة الإعلام بفرض غرامات على أصحاب محال الهواتف النقالة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).

كامل التفاصيل في: قناة التغيير ✓
Sponsored Links

اخبار متفاعلة

آخر الاخبار
بالفيديو والصور
الأكثر شيوعا