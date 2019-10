2019/10/25 | 16:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أظهرت مقاطع فيديو وصور نشرها ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة من المحتجين العراقيين وسط بغداد وهم يلقون القبض على شخص كان يطلق النار على المتظاهرين.

وتظهر اللقطات رجل بزي عسكري وهو يمسك بالمسلح الذي كان محاطا بمجموعة من المتظاهرين يقومون بضربه.

وأصدرت السلطات العراقية بيانا أقرت فيه باعتقال المسلح، وقالت إنه كان "يحمل مسدسا ويطلق النار على القوات الأمنية والمتظاهرين" في شارع السعدون وسط بغداد.

ونشر ناشطون صور للهوية التعريفية للمسلح وتظهر أنه يعمل في وزارة الداخلية العراقية.

واحتشد آلاف المتظاهرين في بغداد والمحافظات الجنوبية منذ ليل الخميس على الجمعة، في تصعيد جديد مع استئناف الاحتجاجات المناهضة للحكومة التي أسفرت مطلع أكتوبر عن مقتل أكثر من 150 شخصا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالفيديو.. متظاهرون عراقيون يقبضون على أحد مطلقي النار.. والحكومة تعترف) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالفيديو.. متظاهرون عراقيون يقبضون على أحد مطلقي النار.. والحكومة تعترف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).