وزارة الداخلية: شهيدان و337 اصابة من المتظاهرين و72 من القوات الأمنية نتيجة الاختناق وسقوط الاسلاك

2019/10/25 | 16:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- خطوة برس اعلنت وزارة الداخلية اليوم الجمعة، استشهاد مواطنين اثنين واصابة 337 متظاهرا نتيجة الاختناق وسقوط الاسلاك.وقال الناطق باسم وزارة الداخلية العميد خالد المحنا في تصريح لوكالة خطوة برس إن ” مظاهرات اليوم شهدت سقوط شهيدان واصابة 337 من المتظاهرين و72 من القوات الأمنية نتيجة الاختناق وسقوط الاسلاك”، مؤكدا انه ” لم يتم

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