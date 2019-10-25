2019/10/25 | 16:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مراسلنا: فرق الدفاع المدني في واسط تخمد الحرائق من مكاتب الأحزاب السياسية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة الانباء العراقية الإلكتروني بتاريخ: 2019/10/25 | 16:24.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة الانباء العراقية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مراسلنا: فرق الدفاع المدني في واسط تخمد الحرائق من مكاتب الأحزاب السياسية) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مراسلنا: فرق الدفاع المدني في واسط تخمد الحرائق من مكاتب الأحزاب السياسية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).