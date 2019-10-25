لاعبون و فنانون عراقيون ” اقل من عدد الاصابع” شاركوا في التظاهرات … شاهد بالفيديو من هم هؤلاء ؟

2019/10/25 | 16:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق : على العكس مما حصل في بيروت و القاهرة وعدد من المدن العربية , لم يحضر سوى عدد محدوود جدا من المشاهير و الفنايين والرياضيين الى تظاهرات 25 اكتوبر , رصد صحفيون عددا قليلا منهم في ساحة التظاهرة , بينما حاول البعض التغريد على منصات التواصل الاجتماعي و اكتفي بمشاركة تدوينة وليس الحضور […]

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