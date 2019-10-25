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الصحة تؤكد استنفار كافة ملاكاتها لتقديم الإسعاف للجرحى من المتظاهرين والقوات الأمنية


الصحة تؤكد استنفار كافة ملاكاتها لتقديم الإسعاف للجرحى من المتظاهرين والقوات الأمنية
2019/10/25 | 16:28
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

بغداد اليوم

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