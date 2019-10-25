شرطة المثنى توجه نداءً إلى المتظاهرين وأفراد الأجهزة الأمنية

2019/10/25 | 16:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد الغد برس

وجهت قيادة شرطة المثنى، اليوم الجمعة، نداء إلى المتظاهرين والقوات الأمنية بالتحلي بضبط النفس وحماية الممتلكات العامة والخاصة.

وذكر بيان للقيادة تلقت " الغد برس" نسخة منه "إلى أبناء المحافظة الكرام، يا أبناء محافظة المثنى الشرفاء سواء كنتم متظاهرين او منتسبين في الأجهزة الأمنية كافة، اعلموا ان مدنكم ومؤسساتها ومقدراتها هي أمانة في اعناقنا جميعا، وأن الدم العراقي مقدس بقدسية الأرض العراقية والعلم الذي يرفرف عليها" .

وأضاف بيان القيادة "عهدا لكم منا نحن اخوانكم منتسبي القوات الأمنية ان قواتنا وبكل صنوفها وبما تمتلك من إمكانيات هي عون للجميع، لذا ندعو ان تتضافر الجهود لحماية الممتلكات العامة والخاصة، فلقد وجهنا كل صنوف اجهزتنا الأمنية بالتحلي بالصبر وضبط النفس ونحن على يقين تام سيكون هناك دور كبير لقادة التظاهرات في التنسيق مع قيادة الشرطة والامراء الميدانيين من أجل التهدئة والحفاظ على سلمية المظاهرة".

وزاد بالقول " ان ما حصل في بداية الشهر الجاري وما تلاه وما وقع خلاله من ضحايا من المتظاهرين والاجهزة الأمنية، يتطلب منا جميعا أن لا نسمح بتكراره، كما يدعونا لان نضمد جراحنا ونضع ايدينا بأيدي بعضنا، لنكون بذلك يدا واحدة للمطالبة بالحقوق ونبذ العنف لتفويت الفرصة على من يريد خلط الأوراق لغرض إشاعة الفوضى في المحافظة، من خلال خلق حالة من الاحتكاك بين المتظاهرين والاجهزة الأمنية".

واختتم البيان بـ "دعوة كافة النشطاء ومنظمات المجتمع المدني والنقابات والاعلاميين، الى التواجد في ساحات التظاهر للحفاظ على سلميتها ومعالجة السلبيات التي تسمم الأجواء".

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