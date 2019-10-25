صور تهزّ الأبدان.. قوة أمنية تُنشئ جدارًا بشريًا لحماية المتظاهرين في بغداد

2019/10/25 | 16:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق عمل منتسبو الشرطة الاتحادية في بغداد، جدارا في أحد مواقع ساحة التحرير لحماية المتظاهرين من التعرض إلى أي أذى خلال التظاهرة سواء كان من اطلاقات الغازات المسيلة للدموع أو أي حدث عرضي.وجاءت هذه الإجراءات بعد وعود أطلقتها وزارة الداخلية بحماية المتظاهرين والوقوف معهم في تظاهراتهم الحقة والسلمية.وذكرت مرجعية النجف خلال خطبتها […]

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