رابح لونيسي - مفاتيح لفهم طريقة الإستغلال في الأنظمة الريعية

2019/10/25 | 16:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #رابح_لونيسي ان ظاهرة الإستغلال قديمة قدم البشرية، لكن رغم تنديد الكثير بها، لكن لم يسع إلا القليل من المهتمين بالمسألة إلى تفسير طريقة تتمتها علميا، ونجد ضمن هؤلاء جون جاك روسو الذي حاول تفسير ذلك بظهور الملكية وقول أول إنسان: "أن هذه القطعة من الأرض هي ملكي"، وذلك في كتابه "أصل التفاوت بين الناس" قبل مجيء كارل ماركس بنظرية "فائض القيمة" التي تعد من أهم الإكتشافات في المجال الإقتصادي.تقول نظرية فائض ال......

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