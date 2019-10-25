2019/10/25 | 16:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور سيف البدر اليوم الجمعة، استقرار الحالة الصحية لمراسل قناة السومرية هشام وسيم الذي اصيب خلال تغطيته التظاهرات اليوم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزارة الصحة: استقرار الوضع الصحي لمراسل قناة السومرية) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزارة الصحة: استقرار الوضع الصحي لمراسل قناة السومرية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).