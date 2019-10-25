إيران تخسر الشرق الأوسط بسبب الاحتجاجات في لبنان والعراق

2019/10/25 | 16:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ترجمة- الحل العراق برهنت الاحتجاجات التي اندلعت في كلٍّ من العراق ولبنان، أن إيران قد تكون جيدة في كسب النفوذ، إلا أنها سيئة في مرحلة الحكم بعد ذلك، فهي تخسر […]

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