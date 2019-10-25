متظاهرو الديوانية ينصبون خيام الاعتصام أمام مبنى الحكومة المحلية

2019/10/25 | 16:59

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بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

اتهمت ’’اللّجنة المركزيّة العليا لتنسيقيّات احتجاجات العراق’’، الجمعة (25 تشرين الأول 2019)، أحزاباً في العملية السياسية بمحاولة وأد حركة الاحتجاجات، وزج عناصرها في ساحات التظاهرات.

وقالت التنسيقية في

بغداد اليوم- بغداد

أعلن حزب الدعوة الإسلامية، الجمعة (25 تشرين الأول 2019)، تأييده الكامل لتوجيهات المرجعية الدينية العليا في خطبة الجمعة الى المتظاهرين والاجهزة الامنية المتواجدة في ساحة التظاهرات.

وقال الحزب في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن &q

بغداد اليوم- بغداد

عبر رئيس تيار "الحكمة" عمار الحكيم، الجمعة (25 تشرين الثاني 2019)، عن تأييده لما جاء في خطبة المرجعية الدينية العليا في النجف، المتمثلة بالمرجع علي السيستاني.

وقال الحكيم في بيان تلقته (بغاد اليوم): "نعتبر مطال

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