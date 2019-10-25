القوات الأمنية تغلق 'جسر القادسية' غربي بغداد

2019/10/25 | 17:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد مصدر أمني، الجمعة، بأن القوات الأمنية أغلقت "جسر القادسية" غربي بغداد لدواعٍ أمنية.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "القوات الأمنية أغلقت جسر القادسية غربي بغداد لدواعٍ أمنية".وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "القوات أغلقت أيضاً، مدخل منطقة القادسية قرب مسجد بلال الحبشي بالكتل الكونكريتية".

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