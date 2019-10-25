2019/10/25 | 17:10

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مصدر طبي: لا نستطيع إنقاذ الجرحى أمام مقر العصائب في الناصرية بسب

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مصدر طبي: لا نستطيع إنقاذ الجرحى أمام مقر العصائب في الناصرية بسبب اطلاق النار من حماية المقر

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