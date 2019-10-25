2019/10/25 | 17:12

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وفاة العلامة المحقق السيد جعفر العاملي

تأریخ التحریر: : 2019/10/25 16:38

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{بغداد: الفرات نيوز} توفي العلامة المحقق السيد جعفر مرتضى العاملي بعد صراع طويل مع المرض..



يتبع

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