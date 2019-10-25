الصحة تستنفر مؤسساتها لتقديم الخدمات للجرحى من المتظاهرين والامن

2019/10/25 | 17:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} اعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، استنفار مؤسساتها لتقديم الخدمات الصحية.

واكدت الوزارة بحسب بيان تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، "استنفار كافة مؤسساتها وملاكاتها الطبية والصحية المختلفة في بغداد والمحافظات لتقديم خدمات الإسعاف والعلاج للجرحى من المتظاهرين والقوات الأمنية".كما اكدت "جاهزية مؤسساتها وملاكاتها المختلفة وعدم وجود نقص في الأدوية والمستلزمات الصحية المطلوبة لعلاج المصابين في كافة المؤسسات وأن اغلب مراجعي ردهات الطوارىء هذا اليوم قد تم معالجتهم و أخرجوا متحسنين و اللذين يحتاجون منهم إلى تداخلات جراحية تم ادخالهم الى ردهات المستشفيات لإكمال معالجتهم".واضافت أن "مؤسساتها مستمرة بالعمل لتقديم الخدمات الأخرى كصالات الولادة وغسل الكلى (الديلزة) ومواعيد علاجات مرضى الأورام والعمليات الجراحية المختلفة وأنّ خلية الازمة منعقدة بشكل دائم في مركز الوزارة وتتابع مع كافة الدوائر في مركز الوزارة والمحافظات بشكل مستمر والوزارات والجهات الأخرى المعنية بشكل مستمر".وتؤكد الوزارة ايضا على "استنفار سيارات الإسعاف وملاكاتها لنقل اي محتاج للخدمة الصحية ويرجى الإتصال من خلال الرقم الخاص بالإسعاف الفوري (١٢٢) مع التمنيات للجميع بالصحة والسلامة".



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