2019/10/25 | 17:13
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
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عاجل مصادر أمنية: استشهاد أربعة في التظاهرات
تأریخ التحریر: : 2019/10/25 17:11
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصادر أمنية: استشهاد أربعة في التظاهرات) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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