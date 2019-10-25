2019/10/25 | 17:13

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بالصور..



متظاهرون في بدرة يقطعون الطريق مع ايران

تأریخ التحریر: : 2019/10/25 17:10

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{واسط:الفرات نيوز} قطع المتظاهرون من اهالي بدرة في محافظة واسط، عصر اليوم الجمعة، طريق العراق - ايران { المنفذ الحدودي}.

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