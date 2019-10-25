2019/10/25 | 17:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق-ذي قار أعلنت مصادر طبية في ذي قار مقتل 3 أشخاص وإصابة 20 آخرين، في حصيلة أولية مرشحة للتزايد، خلال محاولة اقتحام عدد من المتظاهرين لمقر “حركة عصائب أهل الحق” في المحافظة.وقالت المصادر لـ”يس عراق” إن محتجين غاضبين حاولوا اقتحام مبنى الحركة، فقام الحراس بإطلاق النار عليهم بشكل عشوائي، مما أدى إلى سقوط […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ثلاثة قتلى في احتجاجات ذي قار.. والنيران تلتهم مبنى مجلس المحافظة في الناصرية) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ثلاثة قتلى في احتجاجات ذي قار.. والنيران تلتهم مبنى مجلس المحافظة في الناصرية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).