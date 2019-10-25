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وزارة الدفاع: إعادة 28596 من المفسوخة عقودهم حتى اليوم الجمعة


وزارة الدفاع: إعادة 28596 من المفسوخة عقودهم حتى اليوم الجمعة
2019/10/25 | 17:26
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- وزارة الدفاع: إعادة 28596 من المفسوخة عقودهم حتى اليوم الجمعة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة الانباء العراقية الإلكتروني بتاريخ: 2019/10/25 | 17:26.

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