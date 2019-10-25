محافظ بغداد يوجه بمضاعفة الجهود الخدمية والعمل بنظامي الصباحي والمسائي

2019/10/25 | 17:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجّه محافظ بغداد، المهندس محمد جابر العطا، مديري الاقسام والبلديات ودوائر الماء والمجاري، نحو بذل الجهود المضاعفة من أجل انجاح المسيرة الخدمية في العاصمة بغداد.

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