الشيخ علي يتهم ايران بمحاولة تخريب تظاهرات العراق ولبنان

2019/10/25 | 17:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

#نازلين_٢٥تشرينإيران تُنزِل حزب الله في ساحات التظاهر لتخريب تظاهرات لبنان، كمقدمة لإنزال الأحزاب العراقية الموالية لها، لتخريب تظاهرات العراق.#شني_هايتظاهرات لبنان والعراق تسير في خطين متوازيين، ولهما الأهداف نفسها:القضاء على الفساد ونظام المحاصصة السياسي.#طاححظج_امريكا

— فائق الشيخ علي/كلمتي للتاريخ (@faigalsheakh) October 25, 2019

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