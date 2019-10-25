ذي قار: المتظاهرون يحاولون احراق مكتب العصائب.. واطلاق نار كثيف لتفريق التجمعات

2019/10/25 | 17:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداداضرم متظاهرون في ذي قار، الجمعة، النار في احدى مقرات حركة عصائب اهل الحق المقاومة الاسلامية، قابلها اطلاق نار على المقتحمين خلف قتلى وجرحى.وقال مراسل “كلكامش برس”، إن المتظاهرين اقدموا على احراق مكتب عصائب اهل الحق في ذي قار.واضاف ان العملية صاحبها اطلاق نار على المتظاهرين اسفر عن قتلى وجرحى بينهم.

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