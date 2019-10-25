انطلاق تظاهرة شرقي ديالى

2019/10/25 | 17:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ديالى/ الغد برس:

افاد مسؤول محلي في محافظة ديالى، اليوم الجمعة، بإنطلاق تظاهرة شرقي المحافظة.

وقال رئيس المجلس البلدي لقضاء بلدروز مؤيد نوروز لـ"الغد برس"، ان"العشرات من المواطنين خرحوا بتظاهرة مساء اليوم داخل القضاء شرقي ديالى".

واضاف ان" الاوضاع مستقرة دون تسجيل أي حادث".

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