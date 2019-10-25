جمال الكربولي : إغلاق دجلة ومنعها من البث اشرف الف مرة من أن أوافق على جعلها شاهد زور

2019/10/25 | 17:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق : جمال الكربولي بعد اعلاق قناة دجلة : ” لن أساوم على الحقوق المدنية والدستورية للشعب..قناة دجلة التزمت بمعايير خطاب الاعلام المهني ولم تخالفها..دجلة نقلت صورة الحقيقة (المرة) بلا رتوش للمواطن والدولة..إغلاق دجلة ومنعها من البث اشرف الف مرة من أن أوافق على جعلها شاهد زور يخفي الحقيقة عن العراقيين.”

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