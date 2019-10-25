الداخلية تكشف أخر إحصائية الجرحى من المتظاهرين والقوات الأمنية

2019/10/25 | 17:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الجمعة، إصابة أكثر من 400 شخص من المتظاهرين والقوات الأمنية، خلال الاحتجاجات التي انطلقت منذ الصباح.ونقلت وكالة الانباء العراقية “واع” عن الداخلية، أن “التظاهرات اسفرت حتى الآن عن سقوط شهيدين وتسجيل 337 مصابا من المتظاهرين، و72 من أفراد القوات الأمنية”.وأضافت الداخلية، أن “الإصابات كانت نتيجة الاختناق وسقوط الاسلاك”.إلى […]

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