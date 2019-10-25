محتجون غاضبون يحرقون مقرات لأحزاب وفصائل في المثنى.. ومقتل مواطن وجرح 4 في حصيلة أولية

2019/10/25 | 17:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق-المثنى قالت مصادر أمنية في محافظة المثنى إن محتجين غاضبين اقتحموا عدداً من المقرات التابعة لأحزاب وفصائل مسلحة في السماوة، وقاموا بإضرام النيران فيها، فيما أكد ناشطون وصحفيون في المحافظة سقوط قتيل وإصابة 4 آخرين، خلال التظاهرات التي انطلقت صباح اليوم في عدد من مدن المحافظة.وأكدن المصادر لـ”يس عراق” أن عمليات الحرق […]

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