إحصاء رسمي: ارتفاع أعداد المصابين بالتظاهرات إلى 400 جريح

2019/10/25 | 17:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد ـ الحل العراق أعلنت وزارة #الداخلية، اليوم الجمعة، إصابة أكثر من 400 شخص من #المتظاهرين والقوات الأمنية، خلال #الاحتجاجات التي انطلقت منذ الصباح.ونقلت وكالة الانباء العراقية “واع” عن […]

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