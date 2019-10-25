2019/10/25 | 18:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم

بغداد اليوم _ واسط

أفاد مصدر أمني بمحافظة واسط، اليوم الجمعة، باقتحام المتظاهرين مبنى مجلس المحافظة.

وقال المصدر، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "المتظاهرين في مدينة الكوت، اقتحموا مبنى مجلس المحافظة، وتسببوا بإغلاقه، وسط استمرار الاحتج

بغداد اليوم _ بغداد

علق رئيس حزب الحل، جمال الكربولي، اليوم الجمعة، على إغلاق قناة "دجلة" فيما أكد أنه لن يساوم على الحقوق المدنية والدستورية للشعب.

وقال الكربولي، في تغريدة على حسابه الشخصي بموقع "تويتر": "ل

بغداد اليوم- الديوانية

افاد مصدر محلي من داخل محافظة الديوانية، اليوم الجمعة، قيام المتظاهرين بنصب خيم الاعتصام امام مبنى الحكومة المحلية بالمحافظة.

وقال المصدر، ان "المتظاهرين بدأوا بنصب خيم الاعتصام امام مبنى محافظة الديوانية، للمطالبة ب

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( متظاهرو واسط يحرقون مقر حزب الدعوة ومكتب النائب كاظم الصيادي) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( متظاهرو واسط يحرقون مقر حزب الدعوة ومكتب النائب كاظم الصيادي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).