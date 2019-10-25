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قائد شرطة المثنى لـ السومرية: لم تؤشر لدينا أية إصابة بين صفوف المتظاهرين


قائد شرطة المثنى لـ السومرية: لم تؤشر لدينا أية إصابة بين صفوف المتظاهرين
2019/10/25 | 18:08
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

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