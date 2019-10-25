2019/10/25 | 18:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قائد شرطة المثنى لـ السومرية: لم تؤشر لدينا أية إصابة بين صفوف المتظاهرين ) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قائد شرطة المثنى لـ السومرية: لم تؤشر لدينا أية إصابة بين صفوف المتظاهرين ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).