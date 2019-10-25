الكربولي: قناة دجلة التزمت بمعايير خطاب الإعلام المهني ولم تخالفها

2019/10/25 | 18:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علق رئيس حزب الحل، جمال الكربولي، اليوم الجمعة، على إغلاق قناة “دجلة” فيما أكد أنه لن يساوم على الحقوق المدنية والدستورية للشعب.وقال الكربولي، في تغريدة على حسابه الشخصي بموقع “تويتر”: “لن أساوم على الحقوق المدنية والدستورية للشعب”، مبيناً أن “قناة دجلة التزمت بمعايير خطاب الاعلام المهني ولم تخالفها”.وأضاف رئيس حزب الحل، أن “دجلة […]

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