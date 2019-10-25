بالصورة.. إصابة فنانة شهيرة في تظاهرات بغداد

2019/10/25 | 18:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} تعرضت فنانة عراقية شهيرة، الى إصابة خلال مشاركتها في التظاهرات الشعبية في العاصمة بغداد.

وأظهرت صورة للفنانة آسيا كمال وهي مطروحة أرضاً وحولها عدد من الفنانيين والاعلاميين وذلك جراء اصابة تعرضت لها بغاز مسيل للدموع أطلقته القوات الأمنية على المتظاهرين في ساحة التحرير وسط العاصمة.وشارك فنانون لاول مرة في التظاهرات بينهم جلال حسن وزوجته سناء يونس حيث التقيا بالمتظاهرين في خطوة رمزية على تضامنهم مع الحراك الشعبي ض الفساد والمحاصصة والبطالة وتردي الخدمات والاوضاع الحالية في البلد.انتهى

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