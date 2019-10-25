اصابة مدير مكتب مفوضية حقوق الانسان في ميسان باطلاق نار

2019/10/25 | 18:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أصيب معاون مدير مكتب مفوضية حقوق الانسان في ميسان باطلاق ناري.

وذكرت المفوضية في بيان مقتضب تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، إن "معاون مدير مكتب المفوضية في محافظة ميسان تعرض الى اطلاق ناري و تم نقله الى مستشفى الصدر من قبل فريق الرصد الذي كان معه في موقع التظاهرات".



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