الأوساط الشعبية في صلاح الدين تعلن تأييدها للمتظاهرين ومطالبهم المشروعة

2019/10/25 | 18:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعربت الأوساط الشعبية في محافظة صلاح الدين، عن تأييدها للمتظاهرين في بغداد وباقي المحافظات، ووقوفها الى جانب مطالبهم المشروعة، داعية الجهات المعنية الى اتخاذ الإجراءات الضرورية، لإجراء إصلاحات حقيقية وشاملة.

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