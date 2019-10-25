بن حلمي حاليم - لبنان، الثورة تهدم القديم وتؤسس للجديد

2019/10/25 | 18:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #بن_حلمي_حاليم شعب موحد من الأعماق والجذور، ومستمر بثورته والنصر حليفه.استطاع شعب لبنان بقوته ووحدته وعزيمته أن يفرض على الطبقة المسيطرة على بلده وثرواته وخيراته مخاطبته و البحث عن الحوار والتفاوض معه، وبذلك على السلطة السياسية التي تنفذ كل القرارات والبرامج الاجتماعية والاقتصادية والثقافية عليه لتجويعه وتعطيشه وتفقيره، والسبب في هجرته من بلده، أن تعترف بثورته.الآن الشرعية لدى الشعب وقد سقطت قوانين النظ......

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