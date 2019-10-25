ضياء الشكرجي - تحذيري 2007 من خطر الاحتلال الإيراني

2019/10/25 | 18:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #ضياء_الشكرجي www.nasmaa.comفي 11/10/2007 أي قبل اثنتي عشرة سنة وأسبوعين، كتبت مقالة تحت عنوان «أيها العراقيون احذروا خطر الاحتلال الإيراني».أعيد نشرها مع حذف مقطع صغير جاء فيه تناول تصريح لسياسي بهذا الشأن لا يستحق أن يذكر، لكن دون تغيير أي كلمة سوى ذلك، حتى لو كنت اليوم سأصوغ بعض العبارات على نحو آخر.لا أبالغ في هذا النداء التحذيري أبدا، ولا أنطلق أبدا من عقدة تجاه إيران من غير مبرر.فالعراق اليوم أو......

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