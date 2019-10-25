سعيد الوجاني - تفاديا لكل ما من شأنه

2019/10/25 | 18:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سعيد_الوجاني بعدما كان يوم 26 أكتوبر ، هو يوم الدعوة للنزول الى الشارع ، وحيث ان هذا التاريخ سيكون يوم السبت ، يكون فيه الموظفون والمستخدمون ، والتلاميذ ، والطلاب ، في يوم استراحة ، حيث تتعطل الإدارات في المغرب يومي السبت ، والأحد ، ويكون الشارع مليئا بالمارة ، الامر الذي قد يسبب في بعض الانفلات الذي سيصبح صعب الضبط بسهولة من قبل النظام ، قرر " الائتلاف " ، الداعي للانخراط في الدعوة ، تحويل تاريخ النزول الى ال......

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