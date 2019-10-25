2019/10/25 | 18:43
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصيادي يغرد: العصائب ترتكب مجزرة في الناصرية) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
الصيادي يغرد: العصائب ترتكب مجزرة في الناصرية
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الصيادي يغرد: العصائب ترتكب مجزرة في الناصرية
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصيادي يغرد: العصائب ترتكب مجزرة في الناصرية) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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