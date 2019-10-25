2019/10/25 | 18:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

تجمع عدد من الشبان، اليوم الجمعة، في مدينة بلد جنوب محافظة صلاح الدين تنديداً بقمع المتظاهرين في بغداد وعدد من المحافظات الأخرى.

وأفاد مصدر محلي لـ "الغد برس" بأن "المحتجين على قمع التظاهرات تجمعوا وسط ساحة طير السلام في مدينة بلد، مبدين رفضهم استخدام العنف ضد المتظاهرين السلميين".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تجمع عدد من الشباب وسط ساحة طير السلام في صلاح الدين تنديدا بقمع المتظاهرين) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تجمع عدد من الشباب وسط ساحة طير السلام في صلاح الدين تنديدا بقمع المتظاهرين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).