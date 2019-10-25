2019/10/25 | 18:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} اشعل المتظاهرون، مساء اليوم الجمعة، النار بوابة محافظة البصرة.

وذكر مصدر محلي {للفرات نيوز} ان" المتظاهرين احرقوا بوابة مبنى محافظة البصرة، فيما استولوا على سيارة لجهة امنية".انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور.. حرق بوابة مبنى محافظة البصرة) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصور.. حرق بوابة مبنى محافظة البصرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).