أعضاء بمجلس محافظة بابل: إقالة هيئة رئاسة مجلس المحافظة سببه طريقة تعاملهم مع الأزمة

2019/10/25 | 18:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد أعضاء في مجلس محافظة بابل، ان قرار إقالة هيئة رئاسة مجلس المحافظة، تم اتخاذه بالأغلبية المطلقة، بعد إخفاق الهيئة المقالة، في ملف إدارة الأزمة الأخيرة بالمحافظة.

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