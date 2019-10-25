2019/10/25 | 18:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق-ذي قار نفت حركة “عصائب أهل الحق” مسؤوليتها عن مقتل متظاهرين هاجموا مقرها في الناصرية بذي قار اليوم، مؤكدة أن الهجوم شنه مسلحون “ملثمون”.وقال النائب عن الحركة نعيم العبودي أن الهجوم وقع بأسلحة خفيفة وبيضاء على مقر الحركة في الناصرية، مما أدى إلى مقتل عنصر في الحركة يدعى لطيف سالم، وإصابة عدد آخرين.[…]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (“عصائب أهل الحق” تنفي مسؤوليتها عن مقتل متظاهري الناصرية.. والعبودي يتهم “ملثمين” بمهاجمة مقر الحركة) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (“عصائب أهل الحق” تنفي مسؤوليتها عن مقتل متظاهري الناصرية.. والعبودي يتهم “ملثمين” بمهاجمة مقر الحركة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).