2019/10/25 | 18:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالفيديو : ضرب المتضاهرين ب الطلق المطاطي وغاز المسيل للدموع وكالة خطوة برس.

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